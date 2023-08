Coppa Italia calcio oggi (14 agosto): che partite si giocano, calendario, programma, orario, tv e streaming

Giornata ricca di match per quanto riguarda la Coppa Italia 2023-2024. Saranno ben 4, infatti, le sfide in programma questa sera. Si inizierà alle ore 17.45 con Cremonese-Crotone, quindi alle ore 18.00 toccherà a Sampdoria-Sudtirol, mentre in serata alle ore 21.00 si chiuderà il calendario di oggi con Torino-FeralpiSalò e Spezia-Venezia. Andiamo, quindi, a scoprire l’elenco completo e come seguirlo in tv.

PROGRAMMA COMPLETO COPPA ITALIA IN TV DI OGGI (lunedì 14 agosto)

Ore 17.45 COPPA ITALIA – Cremonese-Crotone – diretta su Canale 20, in streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 COPPA ITALIA – Sampdoria-Sudtirol – diretta su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 COPPA ITALIA – Torino-FeralpiSalò – diretta su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 COPPA ITALIA – Spezia-Venezia – diretta su Canale 20, in streaming su Mediaset Infinity

Foto: LaPresse