Coppa Italia calcio, chi gioca nel weekend 11-14 agosto? Calendario, programma, orari partite, tv e streaming

La Coppa Italia è alla prima vera fermata della stagione 2023/2024. Dopo il turno preliminare, che ha visto Catanzaro, Reggiana, Feralpisalò e Cesena accedere al tabellone principale, si comincia con i trentaduesimi di finale, che si svolgeranno dall’11 agosto fino al prossimo lunedì 14. Ci saranno anche i debutti di dodici delle venti squadre facenti parte del campionato di Serie A.

Quattro giorni, quattro partite a giornata. Il venerdì sarà immediatamente di culto: ad aprire il turno sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che scenderà in campo contro il Pisa. Alle 18.00 la Dacia Arena ospiterà il match tra Udinese e Catanzaro, mentre la serata sarà appannaggio di Genoa-Modena e di Bologna-Cesena.

Sabato che apre i battenti con Empoli-Cittadella, la squadra di Paolo Zanetti inizia il suo cammino verso un piccolo record, la terza salvezza consecutiva in A. Se alle 18.00 sarà il momento di Bari-Parma e alle 21.00 di Verona-Ascoli, la serata è tutta per il Cagliari di Claudio Ranieri, bel derby isolano con il Palermo.

Domenica 13 agosto che vedrà nuovamente quattro squadre di Serie A impegnate, si comincia con Salernitana-Ternana mentre il Sassuolo sarà a Cosenza alle 18.00 Lecce che al Via Del Mare ospita il Como, mentre in chiusura c’è Monza-Reggiana. Ultime quattro partite che hanno come main event il Torino di Ivan Juric che ospita la Feralpisalò. Questo tutto il calendario dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

CALENDARIO COPPA ITALIA (11-14 AGOSTO)

Trentaduesimi di finale

Venerdì 11 agosto

Ore 17.45 – Frosinone-Pisa – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Genoa-Modena – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Sabato 12 agosto

Ore 17.45 – Empoli-Cittadella – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Bari-Parma – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Verona-Ascoli – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Cagliari-Palermo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Domenica 13 agosto

Ore 17.45 – Salernitana-Ternana – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Cosenza-Sassuolo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Lecce-Como – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Monza-Reggiana – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 14 agosto

Ore 17.45 – Cremonese-Crotone – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Sampdoria-Sudtirol – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Spezia-Venezia – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Torino-Feralpisalò – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Foto: LaPresse