Conference League in tv oggi (24 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

Quest’oggi ultimeranno i match valevoli per l’andata dei playoff della Conference League 2023-2024: ben venti delle ventidue sfide in programma nell’ultimo turno preliminare della terza competizione europea per importanza si svolgeranno dalle ore 16.00 in poi, mentre gli incontri tra Sparta Praga e Dnipro-1, e quello tra Hibernian e Aston Villa, si sono disputati nella giornata di ieri.

Fari puntati ovviamente sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: alle 19.00 i Viola saranno di scena in Austria, contro il Rapid Vienna, per l’esordio stagionale nella competizione che, nella passata stagione, li ha visti arrivare in finale, persa poi per 2-1 in favore del West Ham. I toscani sono fiduciosi per l’appuntamento odierno, dopo il brillante successo per 4-1 in casa del Genoa nel debutto ufficiale in campionato.

Tra le sfide più interessanti della giornata troviamo l’incontro tra Osasuna e Club Brugge: la formazione di Pamplona, arrivata settima nell’ultima edizione della Liga, dovrà affrontare la squadra belga che, nella scorsa Champions League, è approdata agli ottavi di finale. L’Eintracht Francoforte andrà in Bulgaria per sfidare il Levski Sofia, mentre il Lille di Paulo Fonseca ospiterà i croati del Rijeka.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024 OGGI

Giovedì 24 agosto:

Ore 16.00 Astana-Partizani Tirana – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 16.00 Tobol-Viktoria Plzen – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 17.00 Struga-Breidablik – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 18.00 Zalgiris-Ferencvaros – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 18.30 Nordsjaelland-Partizan Belgrado – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Levski Sofia-Eintracht Francoforte – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Farul Costanta-HJK – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Sepsi-Bodo/Glimt – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Rapid Vienna-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Tv8, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 19.00 Maccabi Tel Aviv-Celje – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Fenerbahce-Twente – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 19.00 Dynamo Kiev-Besiktas – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.00 Genk-Adana Demirspor – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.00 Gent-Apoel – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.00 Lille-Rijeka – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.00 Midtjylland-Legia Varsavia – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.30 Osasuna-Club Bruges – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.45 Ballkani-Bate Borisov – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.45 Hearts-Paok – Non sono previste dirette tv e streaming

Ore 20.45 AZ Alkmaar-Brann – Non sono previste dirette tv e streaming

