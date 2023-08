Come sta giocando Lionel Messi negli Stati Uniti, quanti gol ha segnato e cosa ha già vinto

Come inizio per Lionel Messi nella MLS si può già dire “davvero niente male”. La “Pulce”, infatti, sta incantando il campionato di calcio a stelle e strisce a suon di magie, gol a raffica e vittorie importanti, come il successo nella Leagues Cup 2023, ottenuta nel corso del weekend appena concluso. Il suo 44° trofeo della carriera, un traguardo mai raggiunto in precedenza da altri illustri colleghi.

L’impatto del campione del mondo con l’Argentina sul campionato americano ha assomigliato molto ad un meteorite che impatta su un nuovo mondo. C’è una MLS prima di Leo Messi, ce n’è un’altra ora. Tutto è cambiato, l’asticella si è alzata esponenzialmente e l’Inter Miami sta veleggiando verso ottimi traguardi, pronta a confermarsi anche nella stagione regolare.

Per il momento, infatti, l’argentino ha disputato la Leagues Cup con la formazione rosa-nero e ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. 7 match disputati e 10 reti messe a segno. Una anche nella Finale contro il Nashville SC, vinta poi ai calci di rigore con il punteggio di 11-10. Ad ogni modo un ruolino di marcia davvero clamoroso per l’ex giocatore di PSG e Barcellona, che ha confermato come non sia andato negli States per una pensione d’oro, ma per fare le cose sul serio.

Come si sono sviluppate le prime uscite del classe 1987 al di là dell’Oceano? Esordio contro il Cruz Azul e subito gol su punizione, quindi doppietta contro l’Atlanta United nel secondo impegno, doppietta anche contro l’Orlando City, quindi ancora due reti contro il Dallas FC, uno contro il Charlotte FC, e un altro contro il Philadelphia Union, prima della segnatura nella finale contro il Nashville. Numeri che parlano chiaro. Lionel Messi è la MLS.

Foto: LaPresse