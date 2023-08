Come ha giocato Sandro Tonali al debutto in Premier League? Gol e padrone del gioco

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Newcastle, squadra rivelazione della scorsa Premier League, ha fatto il suo esordio in campionato contro l’Aston Villa al St James’ Park: i tifosi dei Magpies hanno potuto assistere al debutto ufficiale con la maglia bianconera di Sandro Tonali, arrivato alla corte di Eddie Howe dal Milan per una cifra attorno ai 70 milioni di euro.

Il centrocampista della Nazionale ha subito lasciato il segno nella strabordante vittoria della sua squadra per 5-1: dopo appena 6′, la prima rete segnata dal Newcastle l’ha messa a referto proprio l’ex Brescia, il quale si è inserito alla perfezione in area di rigore e, con una mezza spaccata, ha spinto il pallone in rete servitogli da Anthony Gordon con un cross dalla fascia sinistra.

Ma quello che ha convinto di più sia i tifosi, sia Eddie Howe, è stata la sua capacità di costruire il gioco: le azioni più pericolose dei Magpies passavano sempre dai piedi del 23enne azzurro, le cui verticalizzazioni tagliavano in due le maglie difensive avversarie, come in occasione del quarto gol. Inoltre, l’intesa già trovata con i compagni di reparto, Bruno Guimaraes e Joelinton, dimostra come l’ex Milan sia un calciatore intelligente, maturo e pronto per giocare a qualsiasi livello.

L’azzurro è stato impiegato fino al 92mo minuto, quando poi è stato sostituito dal giovane Elliot Anderson: nel frangente in questione è arrivata l’unica nota stonata dell’incontro, un cartellino giallo evitabile per perdita di tempo. A parte questo neo, il match disputato da Tonali è stato di altissimo livello, e il coro dedicatogli dalla tifoseria bianconera dimostra come “Sandy” sia già diventato un beniamino del club.

Foto: Lapresse