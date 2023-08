Come funzionano bonus e malus al Fantacalcio 2023-2024? Il regolamento completo

La Serie A 2023/2024 è oramai alle porte. Ci troviamo a una settimana esatta dall’avvio della massima serie italiana: tra il 19 e il 21 agosto andranno in scena le partite valide per la prima giornata. Insomma il campionato si avvicina e, parallelamente, inizierà anche il fantasy game più amato dagli italiani, un vero gioco di strategia e soprattutto studio che allieterà, chi ne prenderà parte, sino alla fine della prossima annata: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio.

Tra fantallenatori che hanno già svolto l’asta per poi svolgerne una seconda al termine del calciomercato, chi la effettuerà tra pochi giorni e chi invece la farà direttamente a sessione di mercato chiusa, non vanno dimenticate le basi. Avere taccuini stracolmi di consigli è sempre utilissimo e anche questa volta rinfrescheremo la memoria, specificando l’importanza e il ruolo dei bonus e dei malus, fattori determinanti nella lotta al primo posto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Partiamo dai bonus e dai più classici, anticipando che lega per lega si possono cambiare (in riferimento ai punti che si decide di assegnare). Il gol è il bonus: tendenzialmente si imposta sul +3; lo stesso vale per i rigori. In seguito abbiamo gli assist, con un valore di +1 di base, che possono essere suddivisi in secondo la quality assist, una sorta di scala che assegna il punteggio in base all’importanza del passaggio per poi andare a rete. Troviamo ‘low quality’ con un bonus di 0,5, il ‘medium’ con un punto e quello ‘high’ che assegna un punto e mezzo.

Proseguendo con la corrente bonus, portiere imbattuto è molto spesso salvifico (quando l’estremo difensore mantiene la porta inviolata) e assegna +1. Dove presenti, ci sono anche gol vittoria, gol pareggio, modificatore di difesa e infine bonus capitano dunque un voto pari o superiore a un valore minimo stabilito prima dell’asta. Passiamo adesso ai malus e partiamo dal fatidico rigore sbagliato che toglie 3 punti. In seguito possiamo trovare l’autogol (di solito -2) e non vanno dimenticati cartellini gialli e rossi. Ogni gol subito dal portiere toglie un punto. Dunque manca sempre meno alla Serie A e tutte le nozioni di base ci sono: non resta che attendere la partenza.

Foto: LaPresse