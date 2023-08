Classifica stipendi Inter: quanti soldi guadagnano i calciatori e chi è giocatore più pagato. Tutte le cifre

Sabato 19 agosto agosto a partire dalle ore 20.45, l’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la propria stagione 2023/2024 di Serie A. I nerazzurri sono scesi in campo a San Siro contro il Monza di Raffaele Palladino e sono riusciti a imporsi per 2-0 sui brianzoli. Una partenza sprint e subito importante per la classifica che, come lo scorso anno, non attende nessuno. Nel frattempo prosegue anche la sessione estiva di calciomercato e la Beneamata è stata ed è una delle società più attive.

Diverse le trattative in uscita, tra tutte ad esempio quella ha portato Dzeko al Fenerbahce piuttosto che Brozovic all’Al-Nassr, fino ad arrivare a Gosens ceduto all’Union Berlin. Ma non sono mancati anche i colpi in entrata: Thuram, o ancora Carlos Augusto e Arnautovic, i due neoarrivati con l’austriaco subito in grado già di servire un assist, passando per Sommer e Cuadrado, in attesa di Pavard, pronto ad arrivare a Milano questa settimana.

Tanti cambiamenti anche e soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi. Non a caso abbiamo stilato una classifica con tutti gli stipendi dei singoli giocatori che compongono l’organico dell’Inter 2023/2024. Chi si trova nel punto più alto? Il turco Calhanoglu. A seguire Lautaro Martinez e poi il nuovo acquisto Thuram. Ma ecco di seguito la lista completa.

CLASSIFICA STIPENDI INTER

Calhanoglu 6,5 milioni di euro

Lautaro 6 milioni di euro

Thuram 6 milioni di euro

Bastoni 5,5 milioni di euro

Barella 4,5 milioni di euro

Sommer 4 milioni di euro

De Vrij 3,8 milioni di euro

Arnautovic 3,5 milioni di euro

Correa 3,5 milioni di euro

Frattesi 2,8 milioni di euro

Cuadrado 2,5 milioni di euro

Dumfries 2,5 milioni di euro

Darmian 2,5 milioni di euro

Carlos Augusto 2,2 milioni di euro

Lazaro 2 milioni di euro

Sensi 2 milioni di euro

Dimarco 1,6 milioni di euro

Acerbi 1,5 milioni di euro

Asllani 0,8 milioni di euro

Audero 0,8 milioni di euro

Bisseck 0,8 milioni di euro

