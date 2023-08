Ciclismo, Tadej Pogačar: “Ho ancora male alle gambe, sarà una cronometro complicata”

Tra i protagonisti attesi della cronometro individuale maschile elite dei Mondiali di Glasgow di ciclismo c’è anche lo sloveno Tadej Pogačar. Il corridore della UAE Team Emirates, terzo nella prova in linea che ha visto il successo di uno strepitoso Mathieu van der Poel, si giocherà le proprie carte nella sfida contro il tempo di domani.

Un percorso, però, che potrebbe non essere così adatto alle sue caratteristiche, ma alla fine sarà da capire quanta birra è rimasta nelle gambe dopo lo sforzo notevole della corsa citata. Alla prova dei fatti, l’ultima crono disputata dall’asso sloveno è quella del Tour de France di quest’anno. Vedremo quale sarà il suo colpo di pedale.

Dopo aver visionato il percorso, le sue impressioni sono state le seguenti: “Mi fanno ancora male le gambe dalla gara di domenica. Quindi ho provato a farle girare un po’ sulla bici da crono. Poi, vedremo venerdì cosa succede. Il percorso? E’ abbastanza lungo (ride, sono 47,8 km). In più, non è molto veloce per via della tipologia di asfalto. Penso che sarà una gara molto difficile” (Fonte: cyclingpro.net).

Pogačar ha poi aggiunto ulteriori particolari ai media sloveni: “Si può perdere qualcosa nell’ultimo km se ti pianti, ma in generale non credo si possa guadagnare tanto. Di certo, la pioggia potrebbe renderlo più complicato. Sì, c’è stanchezza, ma ora ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Quest’oggi farò solo una piccola uscita di attivazione e poi resterò tranquillo“.

Foto: LaPresse