Ciclismo, Mathieu van der Poel: “La mia stagione su strada termina a Glasgow”

Titoli di coda per la stagione di Mathieu van der Poel. L’asso olandese, ieri vincitore della prova linea su strada elite dei Mondiali di Glasgow (Scozia), ha deciso di far calare il sipario sulla sua annata sull’asfalto. Il neerlandese, dopo essere entrato nella storia diventando il primo ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo nel ciclocross e su strada, oltre al fatto di conquistare nello stesso anno Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e la maglia iridata, potrebbe dare appuntamento al 2024.

“Sostanzialmente la mia stagione finisce qui a Glasgow. Forse ora potrei aggiungere una corsa per mostrare la maglia iridata, ma ancora non so. Se non dovesse succedere dovrete probabilmente aspettare l’inizio della stagione di ciclocross per vedermi con la maglia di campione del mondo“, ha dichiarato il corridore dell’Alpecin-Deceuninck (fonte: cyclingpro.net)

Una decisione frutto di un’annata molto intensa, nella quale van der Poel ha affrontate diversi eventi e in cui ha sempre cercato di primeggiare. Giusto sottolineare il fatto che la pausa sarà posteriore a Glasgow, visto che ha in programma la partecipazione alla prova di MTB, dove potrebbe realizzare un tris clamoroso. Vedremo se ciò si concretizzerà o meno.

“Ovviamente è possibile, ma non ho molte chance. È dallo scorso anno a Livigno che non corro in MTB. Diventare il campione del mondo non è il mio obiettivo, voglio solo conquistarmi un posto ai Giochi di Parigi 2024 con un buon risultato“, ha concluso l’olandese.

Foto: LaPresse