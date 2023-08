Ciclismo: Jonathan Milan cambia squadra, nel 2024 alla Lidl-Trek

Un’altra pedina italiana per una Lidl-Trek sempre più tricolore. Il prossimo anno la squadra statunitense potrà contare sulla Maglia Ciclamino del Giro d’Italia: ufficializzato infatti l’arrivo di Jonathan Milan. Il velocista azzurro lascia la Bahrain-Victorious dopo tre stagioni: definitivo salto di qualità arrivato quest’anno, ora sembra in grado di poter lottare con i migliori velocisti al mondo e potrà avere a disposizione diversi uomini in supporto.

Firma fino al 2026 per il campione olimpico di Tokyo: “Il mio più grande desiderio per la mia nuova avventura con la Lidl-Trek è ottenere risultati, crescere e godermi quello che faccio. Sono fiducioso di aver fatto la scelta migliore per raggiungere questi obiettivi. Credo che sentirsi realizzati in quello che si fa sia la chiave per fare sempre meglio. Voglio chiudere in bellezza questo grande anno e poi buttarmi a capofitto nel nuovo capitolo della mia carriera“.

Il commento del general manager della Lidl-Trek Luca Guercilena: “Jonathan è un corridore che seguiamo da molto tempo, da molto prima del Giro di quest’anno. I suoi successi al Giro testimoniano il suo eccezionale talento e hanno dato una soddisfacente conferma delle sue capacità. Crediamo che sia pronto per traguardi ancora più grandi e, con il supporto di Lidl-Trek, ha il potenziale per diventare uno dei migliori corridori al mondo. La sua dedizione e i suoi valori si allineano perfettamente con l’etica del nostro team e siamo entusiasti di assistere al suo viaggio”.

