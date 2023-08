Ciclismo, il ranking dell’Italia prima dei Mondiali: la classifica UCI e la situazione degli azzurri

I Mondiali 2023 di ciclismo andranno in scena nei prossimi giorni, in una collocazione agostana che ricorda i tempi andati. Dopo decenni in cui la settimana iridata veniva organizzata a fine settembre, la kermesse si sposta in piena estate a Glasgow, su un circuito che si preannuncia esigente e che non deve essere sottovalutata. L’Italia coltiva poche ambizioni nella prova in linea: Alberto Bettiol e Matteo Trentin saranno i capitani di una squadra che cercherà comunque di gareggiare in maniera pimpante e di cogliere eventuali occasioni in terra scozzese. Filippo Ganna andrà all’assalto del podio nella cronometro.

Il movimento tricolore non sta purtroppo vivendo il suo miglior momento di forma. L’Italia occupa l’ottavo posto nel ranking per Nazioni con 10.592,9 punti all’attivo. Questo è il piazzamento del Bel Paese nel ranking UCI stilato dall’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra Nazionale conserva un discreto margine sull’Australia (10.058,74) e si è sensibilmente avvicinata all’Olanda (10.617,62), mentre Slovenia (13.137) e Spagna (13.436,64) sono lontani. Il Belgio comanda con disinvoltura dall’alto di 21.584,59 punti davanti a Danimarca (15.317,56), Francia (13.994,14) e Gran Bretagna (13.727,37).

Filippo Ganna è il migliore italiano: il piemontese è 20mo con 2.059,33 punti dopo aver vinto il Giro di Vallonia. Giulio Ciccone 31mo, Damiano Caruso 43mo, Matteo Trentin è risalito al 44mo posto. Jonathan Milan è 64mo davanti a Diego Ulissi (65mo) e Lorenzo Rota (67mo). Alberto Bettiol è 93mo, preceduto da Andrea Bagioli (71mo) e Luca Mozzato (89mo). Di seguito il ranking UCI per Nazioni e la classifica degli italiani prima dei Mondiali 2023 di ciclismo.

RANKING UCI PER NAZIONI PRIMA DEI MONDIALI (TOP-10)

1. Belgio 21.584,59

2. Danimarca 15.317,56

3. Francia 13.994,14

4. Gran Bretagna 13.727,37

5. Spagna 13.436,64

6. Slovenia 13.137

7. Paesi Bassi 10.617,62

8. Italia 10.592,9

9. Australia 10.058,74

10. Colombia 7.417,22

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

20. Filippo Ganna 2.059,33

31. Giulio Ciccone 1.652

43. Damiano Caruso 1.361

44. Matteo Trentin 1.338,86

64. Jonathan Milan 1.083,71

65. Diego Ulissi 1.061

67. Lorenzo Rota 1.039

71. Andrea Bagioli 998

89. Luca Mozzato 864

93. Alberto Bettiol 830

94. Filippo Zana 829

106. Matteo Sobrero 753,62

121. Davide Ballerini 708

131. Simone Consonni 628

135. Stefano Oldani 619

145. Simone Velasco 596

154. Giacomo Nizzolo 569

156. Vincenzo Albanese 560

158. Davide Formolo 555

165. Andrea Piccolo 539,71

172. Filippo Fiorelli 524

177. Lorenzo Fortunato 504

193. Alberto Dainese 475

Foto: Lapresse