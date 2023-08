Ciclismo, il percorso dei Mondiali 2024 a Zurigo: tornano in scena gli scalatori?

L’edizione di Glasgow è ormai alle spalle. Terminati i Mondiali di ciclismo, che quest’anno sono stati molto particolari sia per la collocazione in calendario (una rarità vedere la manifestazione iridata ad agosto), sia per la novità che ha visto l’evento multidisciplinare con tutte le specialità coinvolte e alcuni corridori costretti agli straordinari tra strada, pista e mountain bike.

Nel 2024 si torna alla normalità: sarà un’edizione solamente su strada quella di Zurigo e si torna alla tradizione anche nel calendario, con l’appuntamento dal 21 al 29 settembre, con quest’ultima che è la giornata della prova in linea al maschile.

Scelta la sede, non c’è ancora un percorso per quanto riguarda l’edizione in Svizzera: secondo le indiscrezioni dovrebbero tornare finalmente protagonisti gli scalatori puri. L’ultima corsa iridata veramente dura è stata quella del 2018 ad Innsbruck, in Austria, con il trionfo di Alejandro Valverde. Sarà un circuito nuovamente ricco di salite dunque, con gli uomini da montagna a farla da padroni.

Foto: Lapresse