Ciclismo, Dagnoni lancia l’Italia verso i Mondiali: “Convinti di fare bene, lo spirito di squadra farà la differenza”

Giornata dedicata alle presentazioni delle Nazionali italiane di ciclismo su strada pronte a partire verso la Scozia: iniziano infatti i Mondiali in quel di Glasgow.

Ovviamente tra i protagonisti il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. Le sue parole: “Partiamo da un’asticella che è stata alzata molto. Il primo anno di questa gestione abbiamo raggiunto 97 medaglie, nel 2022 siamo arrivati a 130. Andare ancora ad incrementare questi numeri è difficile. Siamo molto sereni e consapevoli delle capacità dei nostri staff”.

Aggiunge: “Roberto Amadio mette tutti i tecnici nelle condizioni di lavorare al meglio. Siamo convinti di poter far bene. In tutte le schieriamo un elemento a sorpresa che è lo spirito di squadra: nessuno ce l’ha come il nostro e questo ci farà fare la differenza. Penso che saranno Mondiali complessi, ma straordinari”.

E poi una chicca in conclusione: “Vi devo confessare che, quando ingaggiai Bennati, in lui ho rivisto qualcosa di Franco Ballerini”.

