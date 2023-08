Chi sono gli avversari di Marcell Jacobs nella batteria dei 100 metri? Numeri di corsia, ranking e tempi stagionali

Oggi è il grande giorno di Marcell Jacobs, che correrà la batteria dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scenderà in pista a Budapest, con tanti punti di domanda e una sola gara stagionale nelle gambe (10.21 a Parigi in Diamond League). L’azzurro spera di avere recuperato la forma fisica necessaria per distinguersi nella capitale ungherese: il primo obiettivo è quello di strappare una convincente qualificazione alle semifinali e rimettersi in gioco domani pomeriggio.

Marcell Jacobs, che vanta un personale di 9.80 (record europeo siglato in occasione dell’apoteosi di Tokyo) e che in stagione ha corso una sola volta (10.21 in Diamond League a Parigi), è già ammesso alle batterie della serata e attende di conoscere avversari, corsia e orario esatto in cui correre. La composizione delle batterie, che andranno in scena a partire dalle ore 19.43, verrà infatti definita soltanto a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare da cui tutti i big sono esentati.

Al momento l’azzurro non conosce ancora in che serie sarà inserito, quali saranno i suoi avversari e in che corsia scatterà. Il cosiddetto “preliminary round” prevede quattro heat (accedono alle batterie i primi due classificati e i due migliori tempi di ripescaggio) ed è riservato a rappresentanti di piccoli Paesi (in modo da ampliare il numero di Nazioni presenti ai Mondiali)

Di seguito quando corre Marcell Jacobs oggi ai Mondiali di atletica, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS OGGI AI MONDIALI?

Sabato 19 agosto

A partire dalle ore 19.43 100 metri, batterie

L’orario indicato è quello in cui scatterà la prima batteria. La batteria esatta e l’orario preciso in cui correrà Marcell Jacobs si scopriranno soltanto a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare da cui l’azzurro è esentato insieme agli altri big.

GLI AVVERSARI DI MARCELL JACOBS IN BATTERIA

Verranno definiti a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare.

LA CORSIA DI MARCELL JACOBS IN BATTERIA

Verrà definita a inizio pomeriggio, al termine del turno preliminare.

COME VEDERE MARCELL JACOBS AI MONDIALI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse