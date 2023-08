La 4×100 scenderà in pista a Budapest alle ore 19.43 per disputare le batterie ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La nostra Nazionale correrà in corsia 5 e insegue la qualificazione alla finale. Per raggiungere l’obiettivo occorrerà rientrare tra le prime tre classificate della propria batteria, oppure firmare uno dei due tempi di ripescaggio. La missione non è impossibile, ma l’Italia non sta vivendo un buon momento a livello di forma: occorrerà ricompattarsi per rientrare tra le migliori otto compagini del Pianeta e provare a giocarsi una medaglia.

I Campioni Olimpici saranno chiamati a una sfida in salsa Tokyo visto che incroceranno la Gran Bretagna, quest’anno già capace di un 38.00 e inserita in settima corsia. Gli azzurri dovranno vedersela anche con il Canada (37.80) e poi con due compagini africane da prendere sempre con le pinze: il Sudafrica (38.73 di stagionale) e la Nigeria (38.26 quest’anno). Il Brasile (38.70), la Svizzera (38.53) e la Polonia (38.74) sembrano fare meno paura.

Si ripartirà dalla certezza Marcell Jacobs in seconda frazione, ma per il resto la formazione è ancora tutta da definire e si attendono le comunicazioni del responsabile della velocità Filippo Di Mulo. Filippo Tortu in terza o quarta frazione? Affidarsi a Samuele Ceccarelli, piazzandolo in quarta frazione? Puntare su Lorenzo Patta al lancio? Azzardare Roberto Rigali? Escludere Fausto Desalu vista la forma fisica o dargli una chance? Tanti quesiti a cui bisogna trovare risposta. Di seguito il quadro delle avversarie dell’Italia nella batteria della 4×100 ai Mondiali, con le relative corsie in cui correranno le varie squadre.

LE AVVERSARIE DELL’ITALIA NELLA BATTERIA DELLA 4X100

Corsia 2: Sudafrica

Corsia 3: Nigeria

Corsia 4: Brasile

Corsia 5: Italia

Corsia 6: Svizzera

Corsia 7: Gran Bretagna

Corsia 8: Polonia

Corsia 9: Canada

CALENDARIO 4X100 ITALIA AI MONDIALI DI ATLETICA OGGI

Venerdì 25 agosto

Ore 19.41 4×100, batterie: seconda batteria con Italia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Eurosport 1

