Chi prendere al fantacalcio a 1 credito? I possibili crack che nessuno considera

Il count-down ufficiale in vista della nuova stagione del FantaCalcio è ormai alla conclusione. L’attesa può dirsi finalmente conclusa. La Serie A 2023-2024 scatterà, infatti, nel corso del prossimo weekend (quello del 19-20 agosto) e, di conseguenza, si alzerà il sipario anche sulla nuova edizione del “gioco più bello del mondo dopo il calcio”.

Siamo nel momento più importante e febbrile, ovvero quello della composizione delle rose per cui ogni giocatore va analizzato, caso per caso, per non sbagliare le proprie scelte. Tra questi, ovviamente, i più forti, le certezze assolute, quelli per i quali è lecito spendere anche una buona fetta del proprio budget. Ci sono poi altri giocatori, quelli più difficili da valutare. Quelli da 1 credito.

Spesso si tratta di giovani del vivaio oppure elementi fuori dai piani tattici. I giocatori che possono davvero fare la differenza. Andiamo, quindi, a scoprire gli elementi più interessanti da 1 credito, tra chi ha più chance magari con il tempo di giocare, oppure i veri e propri “fuori da ogni radar” che nessuno conosce.

PORTIERI

Iniziamo dagli estremi difensori. La schiera dei giocatori a 1 credito è ampia e rappresenta tutti i secondi ed i terzi portieri. In questo reparto azzardi ne consigliamo pochi. Magari è meglio puntare quelle squadre nelle quali il posto di titolare non è sicuro e blindato al 100%. Un azzardo potrebbe essere Perin della Juventus, nel caso Szczesny parta per altri campionati.

DIFENSORI

Passiamo alla difesa. Tra i giocatori a 1 si può citare Tonelli dell’Empoli, Gila della Lazio, quindi il duo del Frosinone composto da Oyono e Szyminski. Le alternative non sono molte, per cui anche in questo caso non c’è troppo spazio per la fantasia.

CENTROCAMPISTI

Sul fronte del centrocampo le situazioni aumentano. Da un Benassi della Fiorentina che, quasi sicuramente, andrà a giocare altro, oppure un Rog del Cagliari pronto per il rilancio, attenzione anche al talento di Pafundi dell’Udinese, oppure Demme e Zerbin del Napoli che potrebbero andare altrove. Sempre a 1 occhio a Lipani al momento al Genoa ed a Haoudi del Frosinone.

ATTACCANTI

Chiudiamo con l’attacco. Akè dell’Udinese può essere un buon jolly, come Braaf del Verona e Ekuban del Genoa. Ceide del Sassuolo, Bidaoui del Frosinone, e Shpendi dell’Empoli non sembrano azzardi totalmente fuori dal mondo. La spesa vale il rischio!

Foto: LaPresse