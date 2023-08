Chi è Tommaso Corazza, il nome nuovo che fa sognare Bologna. Età, ruolo, valore

È stato Tommaso Corazza il grande protagonista della serata del Bologna che, come da pronostico, ha regolato 2-0 il Cesena nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Schierato un po’ a sorpresa, ma neanche troppo, da Thiago Motta che già gli aveva dato fiducia nel precampionato, Corazza si è preso subito la scena sbloccando il risultato dopo un paio di minuti.

Terzino sinistro con una buon utilizzo di entrambi i piedi, la lettura del classe 2004 in occasione della sua prima rete da professionista è molto interessante e certifica una volta di più l’egregio lavoro di Motta.

Dominguez riceve sulla sinistra vicino alla linea laterale all’altezza del vertice dell’area del Cesena con la palla che torna nella stessa posizione dopo che l’argentino si è appoggiato su Aebischer che ha servito Moro, ora libero grazie al movimento senza palla di Dominguez.

Corazza in tutto questo staziona stabilmente nel mezzo-spazio di lato ed è lì che gli arriva la sfera dopo che il cross di Moro è stato schizzato via da un rimpallo tra Arnautovic ed un difensore: il giovane terzino rossoblù calcia di destro di prima e porta in vantaggio i suoi.

Non sono mancate, in ogni caso, le sbavature, ma il talento sembra esserci, il resto andrà affinato col tempo e con le cure dell’allenatore italo-brasiliano.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, dove per anni ha lavorato il padre Daniele che è stato coordinatore del vivaio e alla guida del settore giovanile, Corazza è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Tommaso, che nasce terzino destro e ha svolto tutta la trafila nelle giovanili rossoblù, è stato dirottato sull’out mancino nell’Under 17. Una svolta che gli ha permesso di debuttare in prima squadra.

Secondo Transfermarkt il valore del ragazzo si aggira intorno ai 100mila euro, ma dopo un precampionato e un debutto così, il prezzo è destinato a lievitare. Intanto Motta se lo gode e potrebbe aver risolto anche il rebus del terzino sinistro.

