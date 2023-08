Chi è Pulisic? Il rinforzo del Milan, subito a segno in Serie A. E Giroud infinito…

Nella serata di ieri, il Milan di Stefano Pioli, ha debuttato nella nuova Serie A 2023/2024 e lo ha fatto al Dall’Ara, in casa del Bologna. I rossoneri sono riusciti a imporsi per 0-2 sui padroni di casa di mister Thiago Motta e lo hanno fatto nei primi 21 minuti di gioco quando, tra le giocate dei nuovi arrivati e i gol di vecchie (ma non troppo) bandiere. I Diavoli hanno volato sul terreno di gioco bolognese e spezzato via i rossoblù.

E tra gli assoluti protagonisti della serata bolognese, spicca un nome tra tutti: quello di Christian Pulisic. Il giocatore classe 1998, 25 anni ancora da compiere, è arrivato dal Chelsea in questa sessione estiva di mercato che deve ancora terminare. Dal 13 luglio, Pulisic, è un giocatore del Milan. Prelevato dai Blues per 20 milioni di euro bonus compresi, ha già dimostrato di essere e di poter essere un degli uomini più determinanti di questa stagione.

L’americano, nell’azione del primo gol, ha servito con uno scavetto dolcissimo Reijnders, che a sua volta ha propiziato il gol di Giroud. Nota di merito anche per il francese: 36 anni (quasi 37) e non sentirli. Ha fatto ammattire la difesa rossoblù e se Skorupski non avesse ribattuto un suo tiro al volo, avrebbe anche segnato una doppietta. Ma soprattutto non dimentichiamoci il suo assist per la rete di Pulisic.

Ritornando al classe ’96, le premesse perché diventi una stella rossonera ci sono tutte. Lo ha dimostrato con grandi giocate: accelerazioni, serpentine, passaggi determinanti. L’ex Chelsea ha tutte le carte in regola per far sognare il popolo milanista. Vedremo se riuscirà a riconfermarsi nel corso dell’annata.

Foto: LaPresse