Chi é Lenny Martinez? Il predestinato che fa sognare la Francia è terzo alla Vuelta

Se l’Italia continua a piangere in chiave Grandi Giri nel ciclismo su strada, iniziano a sorridere due delle deluse delle ultime stagioni: Francia e Spagna. Se alla Vuelta 2023 ci si attendeva un Juan Ayuso in palla (già terzo lo scorso anno), meno preventivato era un Lenny Martinez così scatenato.

Gli addetti ai lavori non hanno dubbi: è un predestinato pronto ad esplodere. La stellina della Groupama – FDJ oggi ha chiuso in settima posizione nella terza tappa, il primo arrivo in salita ad Arisnal ed è al momento terzo in classifica generale.

I transalpini possono sognare: alla sua prima stagione da professionista ha già vinto la CIC – Mont Ventoux davanti a nomi di lusso come quello di Michael Woods e si è disimpegnato alla grande in diverse corse World Tour.

Classe 2003, venti anni compiuti da poco, Martinez vanta il successo al Giro della Lunigiana e la terza piazza agli Europei da junior nel 2021, mentre nel 2022 terzo al Giro under 23 e trionfatore al Giro della Valle d’Aosta.

