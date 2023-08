Chi comprare al Fantacalcio 2023-2024? I consigli su chi acquistare ruolo per ruolo

Fantallenatori d’Italia, l’attesa è ormai conclusa. Il count-down ufficiale in vista del via della nuova stagione è ormai agli sgoccioli ed è tempo di fare serio. La Serie A 2023-2024 scatterà nel corso del prossimo weekend (19-20 e 21 agosto) e, di conseguenza, si alzerà il sipario anche sulla nuova edizione del FantaCalcio. Siamo nel momento della composizione delle rose per cui ogni giocatore va analizzato, caso per caso, per non sbagliare le proprie scelte. Oggi proviamo a pensare alle certezze, ruolo per ruolo.

PORTIERI

Iniziamo dai nomi sicuri. Maignan del Milan e Meret del Napoli a 17. A ruota Sommer dell’Inter a 15. Punto interrogativo per Szczesny della Juventus (15), Provedel della Lazio (16) e Rui Patricio (14) che dipenderanno molto dall’andamento delle rispettive difese. Per pensare di spendere un po’ meno ma andare su giocatori dal rendimento sicuro, Carnesecchi dell’Atalanta (11) e Milinkovic-Savic del Torino (10) reduci da annate di alto livello. Attenzione a Cragno (4) al Sassuolo. Inizierà dalla panchina, ma…

DIFENSORI

I primi della classifica di un anno fa sono assolutamente tutti da confermare, se possibile. Dimarco (19), Di Lorenzo (18), Theo Hernandez e Carlos Augusto (17) fino a Posch (16) e Zappacosta e Danilo (15). Giocatori che garantiscono bonus a pioggia. Da non farsi scappare anche Smalling della Roma (15), Bastoni dell’Inter (13) e Bakker (12) dell’Atalanta. Interessanti anche Maehle (11) dell’Atalanta, Spinazzola (10) della Roma e Biraghi (10) della Fiorentina. Una scommessa? Beukema (6) del Bologna.

CENTROCAMPISTI

Pronto per un’altra stagione da protagonista soprattutto in zona gol è Zaccagni (28) della Lazio re del reparto per gol e assist, quindi Koopmeiners (24) dell’Atalanta. Attenzione a rischiare su Felipe Anderson (23) della Lazio, che non fa della continuità un suo “must”. Rabiot (22) della Juventus, replicherà la stagione dei record? Più garanzie da Luis Alberto (21), quindi non può mancare Barella (20) dell’Inter assieme a Frattesi (17) più il neo-duo del Milan composto da Chukwueze (19) e Pulisic (18). Altri nomi da non farsi scappare? Pellegrini della Roma (16), Baldanzi dell’Empoli (15) e Ciurria (14) Monza. Un azzardo? De Ketelaere (7) che dal Milan sta andando all’Atalanta.

ATTACCANTI

Nomi irrinunciabili non ne mancano. Ovviamente Osimhen (43), Lautaro Martinez (37), Immobile (32) e Berardi (30). Un piccolo punto interrogativo su Leao (31) che, al momento, non avendo ancora garantito una stagione da 20 gol potrebbe non valere una spesa extra-budget, come Kvaratskhelia (31) al secondo anno in Italia (e spostato dal centrocampo all’attacco, quindi da +4 a +3 per chi lo utilizza), quindi Dybala (30) che, troppo spesso, è soggetto a infortuni. Rischio anche su Vlahovic (28) in uscita dalla Juventus, quindi Dia (26) ripeterà l’anno d’oro d’esordio? Giroud (24) e Arnautovic (23) garantiscono gol ma non giocheranno sempre, quindi attenzione a Retegui (23) e Beto (21). Un giocatore da provare? Tourè dell’Atalanta (16), Pinamonti (13) del Sassuolo e Almqvist (10) del Lecce.

Foto: LaPresse