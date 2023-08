Chi compra Scamacca? Inter sorpassata da un’italiana. Tutte le cifre, gli scenari e possibili sostituti

Il calciomercato estivo prosegue spedito. Ci troviamo nel pieno dell’estate e i club di Serie A stanno portando avanti o hanno concluso trattative, sia in entrata che in uscita, per rafforzare o smussare le proprie rose. Tra le venti società della massima serie, una delle più attive dallo scorso 1° luglio, è proprio l’Inter. La formazione guidata da Simone Inzaghi si è rafforzata parecchio e stava per piazzare l’ennesimo colpo in questa finestra, ma occhio alle novità.

CALCIOMERCATO: L’ATALANTA VUOLE SCAMACCA

La Beneamata era in corsa per l’acquisto di Gianluca Scamacca ma adesso, in pole, sembra esserci l’Atalanta. La società bergamasca ha puntato fortemente gli occhi sull’attaccante in forza al West Ham e adesso sta insidiando non poco l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha offerto 24 milioni di euro più 4 di bonus mentre il club inglese ne chiede ben 30 di milioni. Gli Hammers non sono però soddisfatti e chiedono di più ma il club milanese non avrebbe intenzione di rilanciare.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora