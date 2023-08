Chi affronterà Sinner a Cincinnati? Nome sorprendente che ha battuto Cerundolo

Jannik Sinner ha conosciuto l’identità del proprio avversario al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano, reduce dal trionfo a Toronto (suo primo sigillo in un torneo di questo calibro), se la dovrà vedere con il serbo Dusan Lajovic, che ha sconfitto a sorpresa l’argentino Francisco Cerundolo al debutto sul cemento statunitense. L’altoatesino, che domani spegnerà 21 candeline, dovrà fare i conti con un rivale particolarmente rognoso e che potrebbe creare qualche grattacapo.

Jannik Sinner, issatosi al sesto posto del ranking ATP e che potrebbe anche ambire alla quarta posizione del graduatoria in caso di risultato particolarmente favorevole nel corso di questa settimana, incrocerà il numero 66 al mondo. Non ci sono precedenti tra il nostro portacolori, che aveva usufruito di un bye al primo turno, e il 33enne. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un giocatore particolarmente motivato e in ottima forma fisica.

In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro gli riuscirà a emergere dallo spicchio di tabellone che prevede il confronto tra Lorenzo Sonego e Shevchenko e la sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il ceco Lehecka. Ricordiamo che Jannik Sinner è in rotta di collisione con il serbo Novak Djokovic in un ipotetico quarto di finale.

Foto: Lapresse