Champions League, oggi il sorteggio: tutte le fasce e le possibili avversarie delle squadre italiane. Chi evitare e chi pescare

Arriva il giorno della Champions League. Questo pomeriggio a Montecarlo si terranno i sorteggi per decidere gli otto gironi della prima fase valida per la Coppa dalle Grandi Orecchie, con vista sulla finale al Wembley Stadium di Londra il prossimo 1 giugno 2024. Vediamo quali possono essere le possibili avversarie delle italiane, cioè Napoli (prima fascia), Inter (seconda fascia), Milan e Lazio (terza fascia).

Nella prima urna, quella delle campionesse nazionali ed internazionali che comprende anche gli azzurri di Rudi Garcia, lo spauracchio maggiore è il Manchester City campione in carica e che si presenta nuovamente come la favorita della competizione. Staccata di un’incollatura il Bayern Monaco, sempre la solita superpotenza tedesca, mentre il Paris Saint-Germain è partito male ma ha reintegrato Kylian Mbappè. Il Barcellona di Xavi è sempre una brutta cliente da pescare, mentre da Inter in giù molte sperano di beccare Feyenoord, Siviglia e Benfica, che ha perso qualcosa rispetto alla scorsa stagione.

In seconda fascia ci sono forse i pericoli maggiori. Il Real Madrid rappresenta la squadra che non vorresti mai pescare: talento a pacchi, mix letale tra esperienza e gioventù e un mago della Champions come Carlo Ancelotti in panchina. Affrontare l’Atletico Madrid ed il suo Cholismo è simile ad una seduta dal dentista, mentre la freschezza atletica dell’Arsenal può spaventare. Il Manchester United è un’incognita, anche quest’anno i dubbi sembrano non essersi diradati, mentre il Borussia Dortmund, che sembra ancora scosso dalla mancata vittoria in Bundesliga dello scorso anno, è da valutare. Lipsia e Porto sarebbero le squadre più indietro, ma sanno sicuramente dare assai fastidio.

Terza fascia e tra i nomi pericolosi spicca lo Shakthar Donetsk, oramai squadra abituata a queste latitudini seppur il talento sembra minore rispetto agli altri anni. Attenzione al Red Bull Salisburgo, che propone sempre qualche bel giocatore nella sua vetrina, e al PSV Eindhoven, con il suo campioncino Bakayoko sugli scudi. Più indietro invece Stella Rossa, Sporting Braga e Copenaghen, per cui Napoli ed Inter sorriderebbero ad averle nel proprio girone.

Due le squadre assolutamente da evitare nell’ultima urna. La prima è in assoluto il Newcastle, che ha soltanto il punteggio a piazzarla in fondo: la rosa a disposizione è ambiziosissima e soprattutto pericolosa per chiunque la incontri. La Real Sociedad è partita a rilento in Liga, ma i suoi esterni possono fare male a tante difese. Più abbordabili il Lens, che ha perso l’alfiere Openda in avanti, e l’Union Berlino, mentre sembrano meno attrezzate Anversa, Young Boys e Celtic. Occhio di riguardo per il Galatasaray, che vuole tornare a ruggire facendosi trascinare dai gol di Dries Mertens e Mauro Icardi.

Foto: LaPresse