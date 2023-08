Carlos Augusto, la nuova scommessa dell’Inter: conviene comprarlo al Fantacalcio? Possibile costo e quanti gol può segnare

Il corteggiamento durava ormai da tempo, ma solamente oggi è arrivato il nero su bianco. Carlos Augusto è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il terzino sinistro brasiliano classe 1999, che nella passata stagione con la maglia del Monza ha impressionato nella sua stagione di esordio in serie A, nella giornata odierna ha ufficializzato il suo accordo con la società nerazzurra.

Le cifre. Il laterale sinistro brasiliano vestirà la maglia dell’Inter per una cifra di circa 15 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e parte fissa da pagare nella prossima stagione. La trattativa che bolliva in pentola da diverso tempo è stata sbloccata grazie alla cessione di Robin Gosens.

Lex atalantino, infatti, è approdato all’Union Berlino e ha salutato la squadra allenata da mister Simone Inzaghi dopo una parentesi con pochi guizzi. A questo punto Carlos Augusto sarà il vice Dimarco sulla fascia sinistra nerazzurra. Il suo valore al fantacalcio è di 17 crediti.

A questo punto la domanda è inevitabile. Avrà senso puntare su Carlos Augusto a livello di fantacalcio nella prossima stagione? Se il brasiliano fosse rimasto al Monza era il classico giocatore da non farsi scappare tra goal e assist. Con la maglia dell’Inter il suo minutaggio si ridurrà drasticamente per cui non consigliamo spese folli per il brasiliano.ad ogni modo un giocatore che vale il prezzo del biglietto.

Foto: Lapresse