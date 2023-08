Calendario Serie B 2023 oggi: orari 27 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Sta per calare il sipario sulla seconda giornata della Serie B 2023-2024: alle 20.30 di questa sera si svolgerà l’ultimo match in programma in questo weekend tra Catanzaro e Ternana, in attesa della decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto sulla posizione del Lecco, il cui match con lo Spezia è stato rinviato a data da destinarsi.

Il Catanzaro e la Ternana vanno alla caccia della prima vittoria di questo campionato: i calabresi, neopromossi dalla Serie C, hanno ottenuto un punto prezioso in casa della Cremonese grazie al pari strappato senza reti, destando tutto sommato un’impressione positiva per il prosieguo della stagione. Diverso il caso degli umbri, i quali sono stati sconfitti dalla Sampdoria per 2-1 in casa: i rossoverdi devono immediatamente rialzare la testa con un avversario che, almeno sulla carta, è di caratura inferiore rispetto ai blucerchiati.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Serie B 2023-2o24: il match sarà trasmesso in tv sul canale 252 di Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 20.30 Catanzaro-Ternana – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Canale 252 di Sky.

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go.

