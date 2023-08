Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 27 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 27 agosto, si terranno altri quattro match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2023 di volley femminile, che saranno validi per gli ottavi di finale, in programma tra Palazzo Wanny a Firenze ed il Paleis 12 a Bruxelles, in Belgio.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 aprirà il programma Turchia-Belgio, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Paesi Bassi-Svizzera. Il programma verrà completato in serata alle ore 20.00 da Polonia-Germania ed infine alle ore 21.00 da Bulgaria-Slovacchia.

La diretta tv sarà disponibile per i match giocati in Italia, ovvero Paesi Bassi-Svizzera e Bulgaria-Slovacchia, su Rai Sport HD e Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà fruibile per Paesi Bassi-Svizzera e Bulgaria-Slovacchia su Rai Play, Sky Go e Now, e per Turchia-Belgio e Polonia-Germania su eurovolley.tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 27 agosto



17.00 Turchia-Belgio – eurovolley.tv

18.00 Paesi Bassi-Svizzera – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Action, Sky Go e Now

20.00 Polonia-Germania – eurovolley.tv

21.00 Bulgaria-Slovacchia – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Action, Sky Go e Now

Foto: LiveMedia/Nderim Kaceli