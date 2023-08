Calendario Serie B 2023 oggi: orari 20 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Con l’anticipo di due giorni fa tra Bari e Palermo, è iniziata la Serie B 2023-2024: questa domenica si disputeranno quattro match, gli ultimi che si svolgeranno nel weekend in corso, mentre il programma della prima giornata si concluderà a data da destinarsi visti i rinvii delle sfide, in attesa della sentenza definitiva del TAR del Lazio sul “caso ricorsi”, tra Pisa e Lecco e tra la squadra che dovrebbe sostituire la Reggina (presumibilmente il Brescia) e Modena.

Si inizia alle 18.00 con il match tra il Sudtirol, rivelazione dello scorso campionato, e lo Spezia retrocesso dalla Serie A: i liguri vogliono subito partire con il piede giusto su un campo complicato, quello del Druso di Bolzano, fortino dei padroni di casa nella passata annata.

Alle 20.30, invece, ben tre match avranno inizio. La sfida più interessante coinvolge il Venezia di Paolo Vanoli e il Como di Moreno Longo: le due squadre hanno tutte le carte in regola per poter stupire in questa stagione. Curiosità anche per il Parma, una delle squadre favorite per la promozione, che debutterà con la Feralpisalò, esordiente assoluta nel campionato cadetto. Programma giornaliero che si chiude con l’incrocio tra il Cittadella e la Reggiana.

CALENDARIO SERIE B OGGI

Domenica 20 agosto:

Ore 18.00 Sudtirol-Spezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Dazn e Now Tv

Ore 20.30 Venezia-Como – Diretta tv su Sky (canale 252), diretta streaming su Dazn e Now Tv

Ore 20.30 Parma-Feralpisalò – Diretta tv su Sky (canale 253), diretta streaming su Dazn e Now Tv

Ore 20.30 Cittadella-Reggiana – Diretta tv su Sky (canale 254), diretta streaming su Dazn e Now Tv

PROGRAMMA SERIE B: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Dazn, Now Tv.

