Calendario Serie A calcio: orari partite 19-21 agosto, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca da sabato a lunedì

Dopo un lunga attesa, la Serie A 2023-2024 è finalmente pronta a tornare! Manca sempre meno al ritorno del massimo campionato italiano di calcio che si prepara per la sua prima giornata. Si riparte con il Napoli campione d’Italia e una nutrita schiera di squadre che proveranno a rubare ai partenopei il trono.

La prima giornata si aprirà con due anticipi nella giornata di sabato 19 agosto alle ore 18.30 ovvero Empoli-Verona e Frosinone-Napoli, con i campioni in carica che daranno il via alla nuova cavalcata con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, quindi alle ore 20.45 toccherà a Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.

Domenica 20 agosto stesso schema di fasce orarie. Alle ore 18.30 si inizierà con Roma-Salernitana, quindi Sassuolo-Atalanta. Alle ore 20.45 saranno in campo Lecce-Lazio e Udinese-Juventus. Infine, lunedì 21 agosto si concluderà il primo turno con Torino-Cagliari alle ore 18.30 e Bologna-Milan alle ore 20.45.

I match della prima giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potranno vedere Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky e DAZN

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Udinese-Juventus – diretta su DAZN

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Bologna-Milan – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari

Foto: LaPresse