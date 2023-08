Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 27 agosto, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo della seconda giornata della Serie A 2023-2024. Il secondo turno del massimo campionato italiano di calcio ci propone quattro incontri di grande importanza, che metteranno in palio punti pesanti per questo avvio di stagione, con squadre a caccia di conferme e altre pronte alla riscossa.

La giornata odierna, domenica 27 agosto, inizierà alle ore 18.30 con Fiorentina-Lecce allo stadio Franchi, quindi in contemporanea vivremo Juventus-Bologna all’Allianz Stadium di Torino. Il programma si chiuderà alle ore 20.45 con Lazio-Genoa allo stadio Olimpico e Napoli-Sassuolo al Maradona.

Come si può vedere, quindi, Juventus, Napoli e Fiorentina cercheranno il bis delle ottime vittorie esterne della prima giornata, mentre i biancocelesti di mister Maurizio Sarri cercheranno di rifarsi dopo la sconfitta subita in rimonta in casa del Lecce. I giallorossi salentini, invece, saranno di scena a Firenze per un match quanto mai importante.

I match della domenica della seconda giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potrà vedere Lazio-Genoa sarà su Sky Sport 4K (213), e Sky Sport Calcio (202) per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Fiorentina-Lecce – diretta su DAZN

Ore 18.30 Juventus-Bologna – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Genoa – diretta su DAZN e Sky Sport 4K (213), e Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 Napoli-Sassuolo – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 4K (213), e Sky Sport Calcio (202) per Lazio-Genoa

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Frosinone-Atalanta, Milan-Torino e Lazio-Genoa

Diretta Live: OA Sport

