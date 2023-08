Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 20 agosto, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Dopo i primi quattro match disputati ieri, si torna subito in campo per la prima giornata della Serie A 2023-2024. Il turno d’esordio del massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo e ci propone altre quattro sfide. Tutte di grande importanze e tutte assolutamente indecifrabili. Andiamo a scoprirle.

La giornata odierna, domenica 20 agosto seguirà lo stesso schema di fasce orarie che abbiamo visto ieri. Si inizierà alle ore 18.30 con Roma-Salernitana allo stadio Olimpico, quindi in contemporanea toccherà a Sassuolo-Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si passerà poi alla serata. Alle ore 20.45 saranno in campo Lecce-Lazio allo stadio Via del Mare, quindi alla Dacia Arena vedremo Udinese-Juventus.

Saranno in campo tre delle quattro squadre che hanno chiuso in zona Champions nella scorsa stagione (anche se la Juventus è stata poi penalizzata) e, assieme a loro, vedremo l’esordio dell’Atalanta che in sede di mercato ha saputo rivoluzionarsi ed è pronta a stupire anche in questa occasione. Ci sarà da divertirsi, buon campionato a tutti!

I match della domenica della prima giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potrà vedere Lecce-Lazio su Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A OGGI

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e DAZN

Ore 20.45 Udinese-Juventus – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Lecce-Lazio

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse