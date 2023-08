Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 1 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e tra poche ore inizierà la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco a Berlino. Day-1 riservato come di consueto ai ranking round di ricurvo e compound, valevoli per la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta (che entreranno nel vivo a partire da mercoledì 2 agosto) della rassegna iridata.

Il prato di Maifeld, all’interno dell’Olympiapark, sarà teatro delle 72 frecce di qualifica da parte di tutti gli arcieri impegnati al Mondiale. Nell’arco olimpico l’Italia schiera i campioni d’Europa in carica Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli in campo maschile, mentre tra le donne ci saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.

Il primo obiettivo minimo (ma abbastanza scontato per entrambe le formazioni) è quello di superare il taglio restando nelle prime 24 posizioni della graduatoria a squadre, cercando se possibile di stampare un ottimo punteggio in modo da evitare la corazzata Corea del Sud almeno fino alle eventuali semifinali. Ricordiamo infatti che, per strappare il pass olimpico, sarà necessario salire sul podio iridato per i terzetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Non è prevista la copertura televisiva e streaming delle qualificazioni odierne, mentre le fasi finali della manifestazione saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Martedì 1° agosto

Ore 9.30 Ranking round ricurvo

Ore 14.00 Ranking round compound

MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Olimpico maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

Olimpico femminile: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati

Compound maschile: Marco Bruno, Elia Fregnan, Federico Pagnoni

Compound femminile: Elisa Roner, Marcella Tonioli, Andrea Nicole Moccia

Foto: World Archery