Calendario Mondiali mountain bike 2023: programma, orari, tv, streaming

Si svolgeranno da giovedì 3 agosto a sabato 12 i Mondiali 2023 di mountain bike, evento che farà parte della prima storica edizione della rassegna iridata in cui ci saranno tutte insieme le principali discipline legate al ciclismo.

I Mondiali di mountain bike partiranno con le gare di downhill e poi andranno avanti nella seconda e settimana con le prove di marathon, short track e cross country. Quest’ultima disciplina sarà quella che chiuderà l’evento, con le due prove élite in programma appunto sabato 12 agosto.

I Mondiali 2023 di mountain bike si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD (solo alcune gare) ed Eurosport e in diretta streaming su RaiSport, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece le dirette live testuali del team relay e delle finali élite del cross country.

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2023

Giovedì 3 agosto

DOWNHILL

17.30: Qualificazioni donne juniores

18.00: Qualificazioni uomini juniores

Venerdì 4 agosto

DOWNHILL

13.00: Qualificazioni donne élite

13.30: Qualificazioni uomini élite

15.30: Finale donne juniores

15.30: Finale uomini juniores

Sabato 5 agosto

DOWNHILL

13.30: Finale Donne élite

15.00: Finale Uomini élite

Domenica 6 agosto

MARATHON

10.00: Uomini élite

10.30: Donne élite