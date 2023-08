Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Ha già preso il via la seconda giornata della Bundesliga 2023-2024 con l’anticipo di ieri sera tra Lipsia e Stoccarda: oggi saranno ben sei le partite che si disputeranno per la tornata numero due del massimo campionato tedesco.

Saranno addirittura cinque gli incontri che si svolgeranno in contemporanea a partire dalle ore 15.30: il match più interessante vedrà affrontarsi il Bochum e il Borussia Dortmund: i gialloneri vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta per 1-0 sul Colonia, arrivata allo scadere grazie a un gol di Donyell Malen. La squadra di Edin Terzic sfiderà il Bochum, formazione ferma a zero punti in classifica dopo la pesante sconfitta per 5-0 a Stoccarda.

Nelle altre sfide del pomeriggio, l’Union Berlino farà visita sul campo del Darmstadt per rimanere a punteggio pieno: la stessa cosa la vorranno fare Friburgo e Wolfsburg, impegnate rispettivamente con Werder Brema e Colonia, con il Grifone che giocherà in casa, mentre i Lupi andranno in Renania. L’ultimo match delle 15.30 sarà la sfida tra Heidenheim e Hoffenheim.

Il programma del giorno si chiuderà alle 18.30 con il match tra Borussia M’Gladbach e Bayer Leverkusen: le Aspirine, ormai prive di Sardar Azmoun destinato alla Roma, vogliono continuare a vincere dopo il bel successo ottenuto ai danni del Lipsia per 3-2. I bianconeri vanno alla caccia dei primi tre punti stagionali visto che nell’esordio in campionato è arrivato un pareggio con l’Augsburg al termine di una partita pazza finita con il punteggio di 4-4.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la seconda giornata della Bundesliga 2023-2024: Bochum-Borussia Dortmund e Borussia M’Gladbach-Bayer Leverkusen saranno trasmesse in tv, rispettivamente, sul canale 251 e 256 di Sky, mentre la diretta streaming di queste due partite saranno garantite da Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 15.30 Bochum-Borussia Dortmund – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15.30 Darmstadt-Union Berlino – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Friburgo-Werder Brema – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Colonia-Wolfsburg – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Heidenheim-Hoffenheim – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Borussia M’Gladbach-Bayer Leverkusen – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA BUNDESLIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Canali 251 (Bochum-Borussia Dortmund) e 256 (Borussia M’Gladbach-Bayer Leverkusen) di Sky.

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv.

