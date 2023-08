Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 19 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Primo sabato di Bundesliga che oggi, 19 agosto, scende in campo per la prima giornata del campionato 2023/24 dopo che nella serata di ieri si è disputato il match inaugurale.

Sei le gare in programma, ma solo due saranno trasmesse in Italia e da Sky in particolare.

Si tratta di Bayer Leverkusen-Lipsia delle 15.30 e di Borussia Dortmund-Colonia delle 18.30.

Gli altri quattro match sono invece calendarizzati alle 15.30: Wolfsburg-Heidenheim, Hoffenheim-Friburgo, Augsburg-Borussia Monchengladbach e Stoccarda-Bochum.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, sabato 19 agosto, valide per la 1ª giornata della Bundesliga. Due delle gare odierne verrano trasmesse da Sky.



CALENDARIO BUNDESLIGA OGGI

15.30 Wolfsburg-Heidenheim – Diretta tv e streaming non previste

15.30 Hoffenheim-Friburgo – Diretta tv e streaming non previste

15.30 Augsburg-Borussia Monchengladbach – Diretta tv e streaming non previste

15.30 Stoccarda-Bochum – Diretta tv e streaming non previste

15.30 Leverkusen-RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Action (canale 205 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

18.30 Borussia Dortmund-Colonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), diretta streaming su SkyGo e NowTv

PROGRAMMA BUNDESLIGA OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sabato 19 agosto



Ore 15.30 Wolfsburg-Heidenheim

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 15.30 Hoffenheim-Friburgo

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 15.30 Augsburg-Borussia Monchengladbach

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 15.30 Stoccarda-Bochum

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 15.30 Leverkusen-RB Lipsia

Diretta tv : Sky Sport Action (canale 205 Sky)

: Sky Sport Action (canale 205 Sky) Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 18.30 Borussia Dortmund-Colonia

Diretta tv : Sky Sport Calcio (canale 202 Sky)

: Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse