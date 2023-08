Calciomercato Serie C: tutti i colpi della settimana (1-6 agosto), acquisti, cessioni e trattative

La sessione estiva di calciomercato prosegue spedita e, dallo scorso 1° luglio, non sono mancati i colpi di scena e le tante trattative magari inaspettate. E questa finestra che ci porterà all’inizio della stagione 2023/2024, è spalancata anche per le squadre di Serie C, che stanno rafforzando i propri organici per arrivare al meglio ai rispettivi esordi stagionali. Ma vediamo assieme gli acquisti, le cessioni e le trattative che hanno caratterizzato questa settimana che sta volgendo al termine.

Partiamo subito dal Catania che, qualche giorno fa, non ha nascosto un forte interesse per Samuel Di Carmine. Esperto giocatore classe ’88, andrebbe a rafforzare la formazione siciliana guidata dal tecnico Luca Tabbiani. La dirigenza rossazzurra proverà in qualsiasi modo ad acquistare Di Carmine ma dovrà sicuramente battere la concorrenza della Lucchese. E se questa trattativa non si sblocca, non si può dire lo stesso di Alessandro Livieri, approdato da pochissime ore al Catania direttamente dal Pisa e a titolo temporaneo con opzione per il riscatto e contro-opzione.

“Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Biagio Meccariello. Il difensore, classe 1991, arriva dalla Spal con la formula del trasferimento definitivo”. Questo l’importante comunicato del Benevento invece, che si è assicurato Meccariello: l’intenzione del club campano è chiara, ritornare subito in B. Anche la Virtus Entella non è da meno: in difesa i liguri potranno contare sull’ex Palermo Edoardo Lancini. Il Latina ha voluto tirare fuori dal cilindro un gran colpo e lo ha fatto trattando questa volta con il Palermo: a titolo temporaneo è giunto Giuseppe Fella.

Passiamo adesso al Rimini che, dalla Serie B e dal Parma con esattezza, ha prelevato Daniele Iacoponi. L’attaccante esterno classe 2002, è arrivato tra le file dei biancorossi in prestito sino a giugno 2024. L’Audace Cerignola ha invece ufficializzato l’arrivo di Andrea Tentardini, esterno sinistro di difesa e centrocampo classe 1996 svincolatosi dal Catanzaro. Alla Carrarese piace il portiere del Lecce Bleve e si attendono news nelle prossime ore. Infine il Foggia direttamente dall’Inter ha pescato Jacopo Martini, centrocampista classe 2004.

Foto: LaPresse