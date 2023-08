Calciomercato Serie B: tutti i colpi della settimana (1-6 agosto), acquisti, cessioni e trattative

Si muove anche il mercato di Serie B, nonostante il caos di Lecco e Reggina che non danno ancora certezza sulle squadre che faranno parte della prossima seconda serie. Andiamo a vedere un po’ quali sono i colpi più di rilievo di quest’ultima settimana.

Il colpaccio di questa settimana è del Pisa, che vanta ora tra le sue fila Miguel Veloso. 214 presenze in A tra Genoa e Verona nelle ultime sette stagioni, 57 presenze nella nazionale portoghese, sicuramente un grande innesto di esperienza per i toscani, che hanno ceduto il difensore Federico Barba al Como.

Sampdoria che si sta attrezzando per il prossimo campionato pescando in Argentina: in arrivo il centrocampista argentino Abrego dal Godoy Cruz ed il difensore italo-argentino Pellegrino dall’Atletico Platense. Intanto si è ai dettagli per rinforzare la retroguardia con Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Fra le retrocesse, Cremonese che ha annunciato il rinnovo biennale con Castagnetti, mentre Emanuele Valeri è in uscita, su di lui il Torino. Anche lo Spezia potrebbe liberarsi di Daniele Verde, la Salernitana è fortemente interessata.

La Reggiana si è rifatta il look in attacco acquisendo Luca Vido, in passato considerato come uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio ma poi afflosciatosi in B, venendo da un solo gol lo scorso anno con il Palermo. In più, centrocampo rinforzato con Manolo Portanova, che torna in campo nonostante la condanna per stupro che pende su di lui.

Il Catanzaro invece si rinforza con l’arrivo in prestito di Giuseppe Ambrosino dal Napoli; per lui lo scorso anno un primo approccio in seconda serie tra Como e Cittadella, ma le buone prestazioni al Mondiale Under 20 gli hanno permesso una nuova possibilità.

