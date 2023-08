Calciomercato oggi (3 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. De Ketelaere vicino all’Atalanta, la Fiorentina prende Mina

Altro giorno di calciomercato: pedine che si muovono, un po’ di chiacchiericcio, ma ancora poche ufficialità. Andiamo a riassumere i movimenti più interessanti della giornata.

Prende sempre più corpo l’idea Charles De Ketelaere all’Atalanta. Il belga è ormai fuori dal progetto Milan e i bergamaschi vogliono provare a scommettere su di lui, arrivato in pompa magna lo scorso anno. Si parla di prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto fissato a ventitré, una scommessa intrigantissima per la Dea.

Non sarà invece oggi il giorno di Lazar Samardzic all’Inter. L’affare tra i nerazzurri e l’Udinese si va delineandosi sul prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20; farà invece il percorso inverso Giovanni Fabbian, reduce da un’ottima stagione alla Reggina. La società meneghina manterrà comunque un diritto di recompra tra i 10 ed i 12 milioni.

La Lazio intanto accelera sul mercato dopo un mese di luglio in cui c’è stato poco movimento. Ormai tutto fatto per Daichi Kamada, che arriva da svincolato, Lotito rinforza l’attacco di Sarri anche con il danese Gustav Isaksen, autore di 22 reti e 9 assist nell’ultima stagione del Midtjylland. Per lui cifra di 13 milioni di parte fissa e 3 di bonus.

I biancoazzurri hanno mollato dunque la presa, è ora la Roma ad essere interessata a Marcos Leonardo. L’accordo tra i giallorossi ed il Santos, titolari del cartellino, sarebbe già stato trovato sulla base di 10 milioni oltre ad otto di bonus, ma i brasiliani non sono convinti del metodo di pagamento, poiché i capitolini vorrebbero rateizzare la cifra.

Napoli invece che rimane immobile. Non sarà Kevin Danso il nuovo difensore a disposizione di Rudi Garcia, il Lens ha appena annunciato il rinnovo del centrale austriaco, rifiutando l’ultima offerta azzurra di 22 milioni di euro. Ora bisognerà virare su un nuovo obiettivo.

La Fiorentina ha l’erede di Igor. Tutto fatto per l’arrivo di Yerry Mina, che ha sostenuto le visite mediche e diventerà il nuovo centrale di Vincenzo Italiano. Ma non è finita per il pacchetto arretrato, il preferito rimane sempre Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Intanto i viola salutano Gaetano Castrovilli, ceduto per 14 milioni di euro più bonus al Bournemouth, mentre è stato ufficializzato Gino Infantino in arrivo dal Rosario Central.

Monza vicina a chiudere un colpo in prospettiva con Mate Antunovic dell’Hajduk Spalato, messosi in evidenza nell’ultima Youth League arrivando in finale contro l’AZ Alkmaar. I brianzoli vorrebbero chiudere sulla base di un milione di euro per il croato classe 2004. Lecce che invece potenzia il proprio centrocampo con l’albanese Ylber Ramadani, in arrivo dall’Aberdeen per una cifra di 1,2 milioni ed il 10% per la futura rivendita.

Foto: LaPresse