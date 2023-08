Calciomercato oggi (11 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Inter-Samardzic, si rischia la rottura! Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli

Altra giornata movimentata di calciomercato: andiamo a vedere insieme i movimenti più frizzanti dell’intera giornata.

Intoppo imprevisto nel matrimonio tra Lazar Samardzic e l’Inter. Il calciatore serbo ha sostenuto quest’oggi le visite mediche ad Appiano Gentile, ma per Gazzetta.it il padre, che cura i suoi interessi dopo l’addio con Rafaela Pimenta, ha provato a cambiare alcuni dei dettagli nel contratto nell’accordo già raggiunto con i nerazzurri, che hanno rifiutato concedendo quarantotto ore di tempo per poter tornare sui propri passi.

Il Napoli continua a muoversi per rinforzare il centrocampo ed il mirino è puntato con Gabri Veiga. La società di Aurelio De Laurentiis sembra accelerare per la mezzala spagnola, alzando la propria offerta a 32 milioni di euro e 4 di bonus, per un totale di 36, mentre per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da due milioni di euro annui. L’acquisto dell’iberico sarebbe esule dalla cessione di Piotr Zielinski in Arabia Saudita.

Il Milan deve difendersi dagli assalti per Mike Maignan. Il portiere francese è nell’occhio attento del Bayern Monaco, che dopo la cessione di Yann Sommer all’Inter cerca un estremo difensore affidabile per riempire il vuoto di Manuel Neuer. L’offerta da 60 milioni dei bavaresi è stata rifiutata, ora i rossoneri inizieranno l’iter per il rinnovo contrattuale fino al 2028.

Si chiude subito la piccola telenovela Lucas Beltran, che ha mantenuto la parola data alla Fiorentina nonostante l’inserimento della Roma. L’argentino sarà così il nuovo centravanti di Vincenzo Italiano, in costante ballottaggio con M’Bala Nzola; giocoforza, sembra essere agli sgoccioli l’avventura di Luka Jovic, lo scorso anno delusione con sole 6 reti in campionato.

Lazio che ha invece chiuso un doppio accordo con la Juventus per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Cavallo di ritorno il primo, già in prestito lo scorso anno, mentre il secondo viene da una ottima annata al Monza; i biancocelesti hanno chiuso per un prestito con obbligo di riscatto complessivo di 21,5 milioni

Il Lecce sta per salutare Morten Hjulmand, ormai è tutto fatto per il suo passaggio allo Sporting Lisbona: per il danese una cifra di 18 milioni di euro più 3 di bonus, incasso da capogiro per i salentini. Domani previste le visite mediche. Sassuolo che pensa invece ad Emanuele Valeri, in rotta con la Cremonese, per rimpolpare la fascia sinistra dopo la cessione di Rogerio. Torino che deve resistere all’assalto del Tottenham per il centrale Perr Schuurs, con gli Spurs che ora dispongono di liquidità dopo la cessione di Harry Kane. Atalanta che invece saluta Joakim Maehle, diretto adesso al Wolfsburg.

Foto: LaPresse