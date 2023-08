Calcio, Serie A: Colpani trascina il Monza e supera l’Empoli. Il Frosinone si regala un +3 a sorpresa contro l’Atalanta

Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.30, si sono affrontate quattro squadre di Serie A. Si è infatti potuto assistere a due partite in grado di regalare tante e forti emozioni. Il Monza di Raffaele Palladino ha gareggiato contro l’Empoli di Paolo Zanetti ed è riuscito a imporsi per 2-0 grazie alla doppietta di Andrea Colpani, letteralmente on fire. A sorpresa invece, il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ha fatto fuori l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: decisivo il 2-1 finale. Ma ecco di seguito il racconto dei match.

CALCIO, SERIE A: I RACCONTI DELLE GARE

MONZA-EMPOLI

La prima occasione della partita è per il Monza con Ciurria e un tiro non troppo potente che non impensierisce Perisan. Al 10′ minuto si fa vedere anche l’Empoli in avanti con Cancellieri che calcia di destro e spedisce fuori il pallone. Dopo dieci minuti un’altra occasione per i brianzoli con Gagliardini che colpisce in pieno l’incrocio dei pali e per un soffio non porta in vantaggio i suoi. L’Empoli non riesce a rispondere presente e il Monza lo schiaccia con Caprari che trova un attento Ismajli che salva il risultato.

Gli uomini di Raffaele Palladino dominano e infatti arriva allo scadere del primo tempo la rete di Colpani: tiro potente di sinistro e sfera che si insacca alle spalle di Perisan. Nella ripresa gli azzurri provano ad alzare il ritmo e Marin impensierisce Di Gregorio. Poi però, a segnare la rete del raddoppio, è proprio il Monza e nuovamente con Colpani. Ciurria avanza con il pallone tra i piedi, lo crossa per il compagno che di testa non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Poi l’incontro regala solo alcuni spunti interessanti e tra questi va ricordato all’80esimo quello di Ciurria che sfiora il tris dopo un tiro di destro.

FROSINONE-ATALANTA

I primi minuti della partita sono molto frizzanti e ci sono continui capovolgimenti di fronte, con il Frosinone estremamente propositivo. Non a caso, al 5′ minuti Harroui porta in vantaggio i suoi: recupero della sfera, la difesa dell’Atalanta non lo contrasta e il giocatore, con un piazzato all’angolino, trafigge Musso: 1-0. I padroni di casa non lasciano respirare la Dea e la schiacciano nella sua metà campo.

Al 12esimo primo squillo della squadra di Gasperini: Zapata scambia la sfera con Koopmeiners e lo stesso colombiano prova il tiro da fuori area che termina alto. Minuto 17: gran palla giocata in mezzo da Koopmeiners che serve la palla al centro dell’area e Zappacosta, contrasto e in scivolata con la porta sguarnita, non è riuscito a spingerla dentro. Al 24esimo i ciociari raddoppiano con Monterisi: pallone messa in mezzo a seguito di un calcio d’angolo e il difensore è il più lesto a calciare al volo, 2-0.

Nella ripresa l’Atalanta riapre il match al 57esimo. Il colombiano gestisce la sfera e segna un gol dei suoi. Di fisico e di potenza si gira e buca il portiere ciociaro: 2-1. Al 60esimo grande occasione per Scalvini che, a tu per tu contro Cerofolini dopo uno splendido pallone di Scamacca, non riesce a insaccare il pallone. Ancora Scamacca con un colpo di testa insidioso, vince il duello contro Romagnoli in area di rigore, colpisce di testa e manda di poco alto.

