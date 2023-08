Calcio in tv oggi (venerdì 11 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Quello che comincia oggi è il primo vero weekend di calcio. Dopo tante amichevoli, arrivano molti appuntamenti ufficiali, come la Coppa Italia. Quattro partite quest’oggi, con il debutto delle prime tre squadre di Serie A: l’Udinese accoglie il Catanzaro alle ore 18.00, alle 21.00 il Genoa se la vedrà con il Modena mentre quindici minuti dopo sarà il turno di Bologna-Cesena.

Ma al contempo, prendono il via i primi tre grandi campionati europei. Alle 21.00 il Manchester City campione d’Europa dà il via alla stagione di Premier League andando in casa del Burnley. Allo stesso orario inizia anche la Ligue 1 con il match tra Nizza e Lille, mentre un’ora dopo calcio d’inizio per la Liga Spagnola con Siviglia-Valencia.

Squadre italiane impegnate ancora con un paio di amichevoli. Il Napoli campione d’Italia è pronto all’ultima sgambata estiva con l’Apollon Limassol, mentre alle 20.00 sarà il turno della Fiorentina, che scenderà in campo con il Sestri Levante.

CALCIO IN TV OGGI 11 AGOSTO

17.45 Frosinone-Pisa – Coppa Italia – diretta tv su 20, streaming su Mediaset Infinity

18.00 Udinese-Catanzaro – Coppa Italia – diretta tv su Italia Uno, streaming su Mediaset Infinity

18.30 Napoli-Apollon Limassol – amichevole – diretta tv su Sky Sport 251 (Pay per view a 9,99)

19.30 Almeria-Rayo Vallecano – Liga spagnola – streaming su DAZN

20.00 Fiorentina-Sestri Levante – amichevole – nessuna diretta tv

21.00 Genoa-Modena – Coppa Italia – diretta tv su 20, streaming su Mediaset Infinity

21.00 Burnley-Manchester City – Premier League – diretta tv su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213), streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nizza-Lille – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport Calcio (202), streaming su NOW e Sky Go

21.15 Bologna-Cesena – Coppa Italia – diretta tv su Italia Uno, streaming su Mediaset Infinity

22.00 Siviglia-Valencia – Liga Spagnola – streaming su DAZN

Foto: LaPresse