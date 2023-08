Calcio in tv oggi (sabato 26 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Si annuncia un sabato 26 agosto di grande interesse per il calcio italiano e internazionale. I campionati saranno i grandi protagonisti della giornata, con la Serie A che proporrà ben 4 anticipi. Non mancherà come sempre la Premier League, quindi Serie B, Liga e molto altro. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match di calcio in tv e streaming di oggi.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 26 agosto)

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Bournemouth-Tottenham – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Arsenal-Fulham – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 17.30 LIGA – Cadice-Almeria – diretta su DAZN

Ore 18.00 SERIE B – Venezia-Cosenza – diretta su DAZN

Ore SERIE A – 18.30 Frosinone-Atalanta – diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio (202)

Ore SERIE A – 18.30 Monza-Empoli – diretta su DAZN e ZONA DAZN 2 (215)

Ore 19.30 LIGA – Granada-Maiorca – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE B – Como-Reggiana – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE B – Cremonese-Bari – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE B – FeralpiSalò-Sudtirol – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE B – Modena-Ascoli – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE B – Parma-Cittadella – diretta su DAZN

Ore SERIE A – 20.45 Milan-Torino – diretta su DAZN e su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Ore SERIE A – 20.45 Hellas Verona-Roma – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 21.30 LIGA – Siviglia-Girona – diretta su DAZN

Ore 23.20 SERIE A BRASILIANA – Flamengo-Internacional – diretta su MolaTV

Ore 23.50 COPA DE LA LIGA ARG. – Talleres-Huracan – diretta su MolaTV

