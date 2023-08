Calcio in tv oggi (martedì 1° agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Prosegue l’estate di calcio in Europa e nel mondo. Tante le partite in questo 1 agosto, con il Mondiale femminile sugli scudi. Altre quattro le partite che verranno disputate quest’oggi, per cui non ci sarà diretta televisiva ma la possibilità di streaming su Fifa+.

Tra le amichevoli, spazio all’Inter che affronterà in Giappone il Paris Saint-Germain. Partita di grido per i nerazzurri, che potrebbero accogliere in breve Lazar Samardzic, in arrivo dall’Udinese. Altra squadra di A impegnata oggi è la Fiorentina contro il Grosseto.

Serata dedita al calcio europeo: quattro le partite per la qualificazione alla Champions League, sei invece per la Conference League. Questo il modo per seguire tutti i match di questo 1 agosto.

CALCIO IN TV OGGI 1 AGOSTO

9.00 Portogallo-USA – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

9.00 Vietnam-Olanda – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

12.00 PSG-Inter – amichevole – diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, streaming su NOW, DAZN, Sky Go

13.00 Cina-Inghilterra – Mondiali femminili – streaming su Fifa+

13.00 Haiti-Danimarca – Mondiali femminili – streaming su Fifa

17.00 Valmiera-Tre Penne – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

19.30 Panathinaikos-Dnipro-1 – Qualificazioni Champions League – nessuna copertura tv o streaming

19.30 Balzan-Neman Grodno – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

19.30 Zimbru-Fenerbahce – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

20.00 BATE Borisov-Aris – Qualificazioni Champions League – nessuna copertura tv o streaming

20.00 Olimpija-Ludogorets – Qualificazioni Champions League – nessuna copertura tv o streaming

20.00 Hesperange-TNS – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

20.30 Slovan-Zrinjski – Qualificazioni Champions League – nessuna copertura tv o streaming

20.45 Partizani-AC Escaldes – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

20.45 Grosseto-Fiorentina – amichevole – nessuna diretta tv

21.00 Buducnost-Struga T&L – Qualificazioni Conference League – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse