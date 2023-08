Calcio in tv oggi (lunedì 7 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Inizia una nuova settimana e il calcio è pronto per scendere in campo. Ad onor del vero la giornata odierna, lunedì 7 agosto, non proporrà tantissima azione. Vedremo solamente due match dei Campionati Mondiali femminile e l’amichevole di lusso del Liverpool contro il Darmstadt.

Come si può evincere, non sarà in scena nessuna squadra italiana, dopo le numerose amichevoli del weekend. Il programma odierno scatterà alle ore 09.00 con la sfida tra Inghilterra e Nigeria, quindi alle ore 12.30 i Mondiali chiuderanno la loro giornata con Australia-Danimarca.

Alle 20.00, infine, sarà di scena il Liverpool di Jurgen Klopp contro il Dartmstadt. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma odierno e come seguire le partite in tv o streaming.

ELENCO COMPLETO DI CALCIO IN TV OGGI (lunedì 7 agosto)

Ore 09.00 MONDIALI FEMMINILI – Inghilterra-Nigeria – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 12.30 MONDIALI FEMMINILI – Australia-Danimarca – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 20.00 AMICHEVOLI – Liverpool-Darmstadt 98 – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

