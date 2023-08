Calcio in tv oggi (giovedì 24 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il grande calcio in tv non si ferma nemmeno oggi, giovedì 24 agosto. E le partite in programma sono moltissime. In questi giorni infatti, si stanno disputando i vari playoff delle competizione continentali. Non a caso tra oggi pomeriggio e questa sera, si giocheranno gli spareggi di UEFA Europa League e UEFA Conference League. Gli incontri saranno molti e si inizierà a partire dalle ore 16.00 quando l’Astana aprirà le porte del proprio stadio al Partizani per la gara di andata dei Playoff di Conference League.

E tra i diversi interessantissimi match, non si può non citare quello che vedrà scendere in campo una formazione italiana: la Fiorentina. Gli uomini di Vincenzo Italiano a partire dalle ore 19.00 se la vedranno con il Rapid Vienna all’interno dell’Allianz Stadion. La Viola parte favorita in questo spareggio playoff per l’accesso alla Conference League ma occhio agli insidiosi austriaci. Ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (24 AGOSTO)

Ore 16.00 – Astana-Partizani – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Tobol-Viktoria Plzen – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Struga-Breidablik – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Zalgiris-Ferencvaros – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Nordsjaelland-Partizan – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Hacken-Aberdeen – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Slavia Praga-Zorya – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Dinamo Kiev-Besiktas – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Farul Constanta-HJK – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Fenerbahce-Twente – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Levski Sofia-Eintracht Francoforte – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Maccabi Tel Aviv-Celje – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Rapid Vienna-Fiorentina – Playoff UEFA Conference League – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), TV8. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 19.00 – Sepsi-Bodo Glimt – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00- Dinamo Zagabria-Sparta Praga – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Ludogorets-Ajax – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Olimpija Ljubjana-Qarabag – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Midtjylland-Legia Varsavia – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Gent-APOEL Nicosia – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Genk-Adana Demirspor – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Lille-Rijeka – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Osasuna-Club Brugge – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Union Saint-Gilloise-Lugano – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Slovan Bratislava-Aris Limassol – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Klaksvik-Sheriff – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – AZ Alkmaar-Brann – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Heart of Midlothian-PAOK – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Ballkani-BATE Borisov – Playoff UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – LASK-Zrinjski Mostar – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Olympiacos-Cukaricki – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Foto: LaPresse