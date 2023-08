Calcio in tv oggi (domenica 6 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà una domenica 6 agosto quanto mai ricca di calcio giocato. Non solo amichevoli, si inizierà anche a fare sul serio Inghilterra, quindi non vanno dimenticati i Mondiali femminili, anche se l’Italia è stata eliminata. Andiamo con ordine. Già nel cuore della notte vedremo in campo la Serie A brasiliana, i Mondiali femminili e le prime amichevoli.

Tra squadre di casa nostra ed estere, sarà davvero una giornata ricchissima di impegni. Vedremo in azione Fiorentina (a Nizza), Torino (a Reims), Roma (a Tolosa), Napoli contro l’Ausburg e la Lazio contro il Girona. In campo anche Newcastle, Atletico Madrid e Siviglia.

In Inghilterra, invece, si inizierà a fare sul serio. Vedremo in campo Manchester City e Arsenal per il primo trofeo stagionale, ovvero il Community Shield che, da tradizione aprirà la stagione. I Citizens campioni in casa e d’Europa sfidano i rinnovati Gunners a Wembley in una sfida che si annuncia subito molto interessante.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco completo dei match odierni e come seguirli in tv.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 6 agosto)

Ore 01.50 SERIE A BRASILIANA – Fluminense-Palmeiras – diretta su MolaTV

Ore 04.00 MONDIALI FEMMINILI – Olanda-Sudafrica – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 04.00 AMICHEVOLE – Betis-Real Sociedad – diretta su DAZN

Ore 04.00 AMICHEVOLE – Atletico Madrid-Siviglia – diretta su DAZN

Ore 11.00 MONDIALI FEMMINILI – Svezia-USA – non avrà copertura tv, in streaming su FIFA+

Ore 14.00 AMICHEVOLE – Nizza-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 17.00 COMMUNITY SHIELD INGLESE – Manchester City-Arsenal – diretta su DAZN

Ore 17.00 AMICHEVOLE – Newcastle-Villareal – diretta su DAZN

Ore 17.00 AMICHEVOLE – Reims-Torino – non avrà copertura tv

Ore 18.00 AMICHEVOLE – Napoli-Ausburg – diretta su Sky Sport Calcio 1 (251) in pay-per-view

Ore 19.30 AMICHEVOLE – Tolosa-Roma – diretta su DAZN

Ore 20.00 AMICHEVOLE – Girona-Lazio – non avrà copertura tv

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Sao Paolo-Atl. Mineiro – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse