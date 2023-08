Calcio in tv oggi (domenica 27 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il grande calcio non si fermerà nemmeno oggi, domenica 27 agosto. Si avvicina prepotentemente settembre e i top campionati europei sono già partiti. Tantissime le emozioni vissute sin qui e si proseguirà nel corso della stagione. Quest’oggi il palinsesto è tutt’altro che scarno con match che arrivano da ogni parte del mondo. Dall’Italia ad esempio: tra Serie A, B e Campionato Primavera. Passando per la Premier League o ancora la Ligue 1: insomma un enorme calderone ricco di tantissimi ingredienti.

In data odierna c’è l’imbarazzo della scelta perché si inizierà a partire dalle 11.00 e si arriverà sino alle 23.30, e ci toccherà volare dall’altra parte del mondo e sino in Brasile, dove si sta attualmente giocando il campionato Brasileiro. Ma eco di seguito l’elenco completo del calcio in tv (e non solo), oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (27 AGOSTO)

Ore 11.00 – Verona U19-Lecce U19 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su APP Sportitalia

Ore 13.00 – Rennes-Le Havre – Ligue 1 3° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.30 – Feyenoord-Almere City – Eredivisie 3° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 15.00 – Clermont-Metz – Ligue 1 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Montpellier-Stade Reims – Ligue 1 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Strasburgo-Tolosa – Ligue 1 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Burnley-Aston Villa – Premier League 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Sheffield United-Manchester City – Premier League 3° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.30 – Mainz-Eintracht Francoforte – Bundesliga 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Action (canale 206). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.30 – Bologna U19-Frosinone U19- Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su APP Sportitalia

Ore 16.30 – Juventus U19-Cagliari U19 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su APP Sportitalia

Ore 17.05 – Lorient-Lille – Ligue 1 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.30 – Bayern Monaco-Augsburg – Bundesliga 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 17.30 – Villareal-Barcellona – LaLiga 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.30 – Newcastle-Liverpool – Premier League 3° turno – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport 4K. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Fiorentina-Lecce – Serie A, 2° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Juventus-Bologna – Serie A, 2° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 19.30 – Valencia-Osasuna – LaLiga 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 – Catanzaro-Ternana – Serie B, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN, OneFootball

Ore 20.45 – Lazio-Genoa – Serie A, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Napoli-Sassuolo – Serie A, 2° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Nizza-Lione -Ligue 1 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Botafogo-Bahia – Brasileiro 21° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 21.00 – Atletico Mineiro-Santos – Brasileiro 21° turno – Diretta streaming su APP Sportitalia

Ore 21.30 – Sporting-Famalicao – Liga Portugal 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.30 – Athletic-Real Betis – LaLiga 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 22.00 – Sarmiento-Boca Juniors – Copa de la Liga – Diretta streaming su MOLA, APP Sportitalia, OneFootball

Ore 23.30 – Athletico-Fluminense – Brasileiro 21° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 23.30 – Palmeiras-Vasco – Brasileiro 21° turno – Diretta streaming su MOLA, OneFootball

Foto: LaPresse