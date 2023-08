Calcio in tv oggi (domenica 13 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ripartono i campionati in Europa e, anche per questo motivo, ci attende una domenica 13 agosto particolarmente ricca di incontri da vivere in tv o streaming. Oltre alle amichevoli di Milan (contro Novara) e Inter (contro l’Egnatia) per quanto riguarda la Serie A, non mancheranno i match valevoli per la Coppa Italia per rimanere nei confini italiani.

All’estero, invece, fervono già i campionati. Scattano, infatti, Ligue 1, Liga spagnola e Premier League e in campo vedremo numerosi match. Tra Chelsea-Liverpool, Villareal-Betis, Getafe-Barcellona e molto altro, non ci sarà certo da annoiarsi nella giornata odierna, senza dimenticare anche il calcio sudamericano.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo del calcio in tv di oggi.

ELENCO PROGRAMMA CALCIO IN TV (domenica 13 agosto)

Ore 01.50 SERIE A BRASILIANA – Botafogo-Internacional – diretta su MolaTV

Ore 11.00 AMICHEVOLE – Milan-Novara – diretta su DAZN e Sky Sport

Ore 13.00 LIGUE 1 – Brest-Lens – diretta su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Ore 14.20 EREDIVISIE – Feyenoord-Fortuna Sittard – diretta su MolaTV

Ore 15.00 PREMIER LEAGUE – Brentford-Tottenham – diretta su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Ore 17.00 LIGA SPAGNOLA – Celta Vigo-Osasuna – diretta su DAZN

Ore 17.30 PREMIER LEAGUE – Chelsea-Liverpool – diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Calcio (202)

Ore 17.45 COPPA ITALIA – Empoli-Cittadella – diretta su canale20

Ore 18.00 COPPA ITALIA – Bari-Parma – diretta su Italia1

Ore 19.30 LIGA SPAGNOLA – Villareal-Betis Siviglia – diretta su DAZN

Ore 20.00 AMICHEVOLE – Inter-Egnatia – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 LIGUE 1 – Strasburgo-Lione – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Gremio-Fluminense – diretta su MolaTV

Ore 21.00 COPPA ITALIA – Verona-Ascoli – diretta su canale20

Ore 23.20 SERIE A BRASILIANA – Flamengo-Sao Paulo – diretta su MolaTV

Ore 21.15 COPPA ITALIA – Cagliari-Palermo – diretta su Italia1

Ore 21.30 LIGA SPAGNOLA – Getafe-Barcellona – diretta su DAZN

Foto: LaPresse