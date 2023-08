Calcio femminile, Mondiali 2023: Australia-Inghilterra 1-3. Le inglesi per la prima volta la finale!

Per la prima volta nella propria storia l’Inghilterra raggiunge la finale dei Mondiali di calcio femminile: accade allo Stadium Australia di Sydney, in Australia, proprio contro le padrone di casa, che alzano bandiera bianca per 1-3. Le inglesi sfideranno la Spagna nell’ultimo atto, mentre le oceaniche si giocheranno il 3° posto con la Svezia.

Nel primo tempo è la tensione nei primi minuti a comandare, vista la posta in palio, ed al 10′ viene ammonita Greenwood tra le europee. L’Inghilterra, però, col passare dei minuti diviene più propositiva ed al 36′ Russo pesca Toone, che firma l’1-0 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo l’Australia è più arrembante, e l’inseguimento delle padrone di casa viene coronato dal pareggio di Kerr al 63′ su assist di Gorry. Subìto il pareggio, le inglesi riprendono il pallino del gioco e passano nuovamente a condurre con la rete di Hemp al 71′.

Arrivano i primi due cambi tra le australiane: le padrone di casa si divorano il pari sugli sviluppi di un’azione d’angolo e subito vengono punite da Russo che, servita da Hemp, al minuto 86 batte la diretta marcatrice ed incrociando sul palo lungo sigla il gol del definitivo 3-1 che chiude la gara.

