Calcio, altro ko per il Milan in amichevole: Ansu Fati regala il successo al Barcellona

Terza sconfitta in altrettante partite per il Milan di Stefano Pioli nella tournée americana del Soccer Champions Tour. All’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, arriva il ko per 1-0 contro il Barcellona, in una partita decisa da un gol di Ansu Fati nel secondo tempo, con i rossoneri che hanno però avuto le possibilità per poter strappare almeno un pareggio. Blaugrana apparsi avanti di condizione, visto il campionato che comincerà in breve.

Squadre che scelgono di schierarsi a specchio con il 4-3-3; in casa Milan confermato il tridente con Leao e Pulisic ad assistere Giroud, in attesa di Chukwueze che stazionerà a destra. Dall’altra parte invece è Ferran Torres il punto di riferimento, con Abde e Raphinha ai lati.

I blaugrana iniziano meglio e vanno vicino al gol con Koundé all’11’ che prende il palo da posizione ravvicinata, con il Milan salvato sulla ribattuta da Tomori. Ci vogliono una ventina di minuti per vedere il Milan un po’ più in palla, con Reijnders che gestisce sapientemente il pallone a centrocampo, ma l’unica vera occasione è nel finale di frazione con una percussione di Leao ben contenuta da Pena.

Il Barcellona opera la classica girandola di cambi nell’intervallo, buttando dentro anche i pezzi forti come Lewandowski ed Ansu Fati, ed è quest’ultimo a sbloccare la sfida con una gemma, puntando Florenzi e mettendo la palla sotto l’incrocio. I rossoneri subiscono emotivamente la rete, ci vogliono una decina di minuti per rimettere in moto la squadra; al 75′ Reijnders avrebbe la palla del pari dopo l’ennesima sgasata di Leao, ma tura fuori a porta vuota. L’appena entrato Bartesaghi ci mette poi una pezza nel finale evitando il 2-0, il risultato non cambia più: arriva il ko rossonero, ma nonostante tutto ci sono buone sensazioni tecniche.

Foto: LaPresse