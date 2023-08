Bologna-Utrecht oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Terzo test prestagionale per il Bologna di Thiago Motta: alle 15.00 della giornata odierna, i felsinei sfideranno la formazione olandese dell’Utrecht, chiudendo così il capitolo delle amichevoli estive per concentrarsi sui primi impegni ufficiali.

C’è molta curiosità intorno al Bologna, squadra che nella passata stagione ha sorpreso gli addetti ai lavori piazzandosi al nono posto in classifica: i rossoblù, nei precedenti impegni nel ritiro in Val Pusteria, hanno sconfitto in scioltezza la compagine locale del Rio Pusteria per 13-0, mentre la sfida, sicuramente più probante, contro il Palermo è terminata sul punteggio di 2-2.

L’asticella di difficoltà si alza ancor di più: infatti l’avversario giornaliero di Marko Arnautovic e compagni è l’Utrecht, squadra militante nell’Eredivisie – il massimo campionato dei Paesi Bassi – che nell’annata terminatasi a giugno ha concluso al settimo posto. Di certo oggi gli emiliani possono testare ancor meglio la propria condizione prima dell’esordio ufficiale l’11 agosto, in Coppa Italia, contro una tra Cesena e Virtus Entella.

La sfida tra Bologna e Utrecht, il cui via è programmato alle 15.00 nello Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg (Paesi Bassi), non avrà copertura televisiva, né in streaming.

CALENDARIO BOLOGNA-UTRECHT OGGI

Mercoledì 2 agosto

Ore 15.00 Bologna-Utrecht

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Lapresse